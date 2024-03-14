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Лига чемпионов

В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии

14 Марта 2024 • 02:27 Комментировать

Восемь команд стали обладателями путёвок в четвертьфинал Лиги чемпионов. Стоит отметить, что в турнире не осталось команд из Италии. На стадии 1/8 финала главный клубный турнир континента покинули «Лацио», «Наполи» и «Интер», которые проиграли «Баварии», «Барселоне» и «Атлетико» соответственно. Что касается «Милана», то команда Стефано Пиоли осталась за бортом Лиги чемпионов ещё по итогам группового этапа, заняв третье место.

В 1/4 финала выступят три команды из Испании («Реал», «Барселона», «Атлетико»), по две команды из Германии («Бавария», «Боруссия» Д) и Англии («Манчестер Сити», «Арсенал»), а также одна команда из Франции («ПСЖ»).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 15 марта.

Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

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