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Лига чемпионов

Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

14 Марта 2024 • 01:48 Комментировать

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала. По её итогам восемь команд получили путёвки в следующую стадию и будут продолжать борьбу за главный трофей в европейском клубном футболе.

Список четвертьфиналистов Лиги чемпионов выглядит так: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Барселона» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Атлетико» (Мадрид, Испания).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 15 марта. Матчи этой стадии пройдут в апреле.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».  

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Реал Мадрид Бавария Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон ПСЖ Лига Чемпионов ещё теги
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