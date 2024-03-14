Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала. По её итогам восемь команд получили путёвки в следующую стадию и будут продолжать борьбу за главный трофей в европейском клубном футболе.

Список четвертьфиналистов Лиги чемпионов выглядит так: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Барселона» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Атлетико» (Мадрид, Испания).

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 15 марта. Матчи этой стадии пройдут в апреле.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».