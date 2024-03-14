Бабади – самый молодой нидерландский игрок в плей-офф ЛЧ со времён Снейдера и Найджела де Йонга

Полузащитник ПСВ Исаак Бабади установил уникальное достижение в матче против дортмундской «Боруссии».

Юный футболист вышел на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором эйндховенцы уступили со счётом 0:2. Представитель Эредивизи завершил выступление в турнире, уступив по сумме двух встреч (1:3), однако Бабади (18 лет и 342 дня) стал самым молодым нидерландцем, сыгравшим в плей-офф главного по значимости еврокубка, с 2003 года. 21 год назад в ещё более молодом возрасте сыграли Уэсли Снейдер и Найджел де Йонг, проведшие впоследствии яркие карьеры.

В активе Исаака Бабади два забитых мяча в 21 матче за первую команду ПСВ во всех турнирах.