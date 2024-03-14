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Терзич повторил достижение Хитцфельда и Клоппа в «Боруссии»

14 Марта 2024 • 01:06 Комментировать
Боруссия Д
2:0
ПСВ

Дортмундская «Боруссия» добыла путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов, взяв верх над нидерландским ПСВ.

«Шмели» победили в домашнем ответном матче со счётом 2:0, в то время как в выездной встрече была зафиксирована ничья (1:1). По сведениям Opta, главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич повторил клубный рекорд, во второй раз выведя команду в 1/4 финала Лиги чемпионов. Прежде это удавалось только Оттмару Хитцфельду (в 1996 и 1997) и Юргену Клоппу (в 2013 и 2014).

Эдин Терзич вернулся на должность рулевого «Боруссии» Дортмунд летом 2022 года. Ранее он занимал пост с декабря 2020 по май 2021.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Оттмар Хитцфельд Юрген Клопп Эдин Терзич ещё теги

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