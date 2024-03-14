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Санчо забил в дебюте, Ройс закруглил в эндшпиле: «Боруссия» Дортмунд отсекла ПСВ от Лиги чемпионов

14 Марта 2024 • 00:53 Комментировать (1)
Боруссия Д
2:0
ПСВ
окончен

В Дортмунде путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов оспаривали «Боруссия» и ПСВ.

Протокол игры  
Боруссия Д2:0ПСВ
(1:0) Санчо Джедон3'  
(2:0) Ройс Марко90'  
Кобель ГрегорЗюле Никлас  88'Джан ЭмреХуммельс МатсМатсен ЯнЗабитцер МарсельЭзкан СалихМален Дониэлл 70' (Адейеми Карим ( 70') Брандт Юлиан 58' (Нмеча Феликс ( 58'  89') Санчо Джедон 75' (Ройс Марко ( 75') Фюллькруг Никлас
Запасные: Ветьен КьелльДюранвилль ЮлиенЛотка МарсельМукоко ЮссуфаВольф МариусБенсебаини РамиМайер Александер IIБайно-Гиттенс Джейми
Бенитес ВальтерТезе ДжорданСхаутен ЙердиБоскальи ОливьеДест СерджиньоТиль Гус 46' (Лосано Ирвинг ( 46') Веерман Йоэй 82' (Пепи Рикардо ( 82') Жуниор Мауро 86' (Бабади Исаак ( 86') Бакайоко ЖоанДе Йонг ЛюкТильман Малик
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБелла-Кочап АрмельЛэнд ТайгоСамбо ШурандиОбиспо АрмандоЛедесма РичардРамальо АндреВан Анхольт Патрик
13 марта. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

В первом матче в Эйндховене команды не выявили победителя. Дониэлл Мален огорчил свою бывшую команду голом до перерыва, а во втором тайме ПСВ отыгрался благодаря реализованному пенальти Люка де Йонга. Соответственно, бремя определения четвертьфиналиста из этой пары полностью легло на ответную встречу.

До этого ПСВ последний раз добирался до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2006/2007. Тогда нидерландский клуб завершил своё шествие в ЛЧ на «Ливерпуле». Что касается дортмундской «Боруссии», то она пробиралась в четвертьфинал Лиги чемпионов три года назад и была остановлена «Манчестер Сити».

«Шмели» активно стали летать у чужих ворот на старте отчётного матча. Не забили дортмундцы в начале второй минуты – зато забили в конце третьей. Бенитес справился с ударом Матсена, но не Санчо. Джедон принял пас от Брандта на подступах к штрафной площади и упаковал мяч в левый угол. 1:0.

За первые полчаса Мален запорол три момента с правого полуфланга. Дониэлл пробивал то во вратаря, то мимо. Во второй половине первого тайма пошли удары и со стороны гостей. Примерялись Дест, Бакайоко, Гус Тиль, Боскальи. Забить никому из них не удалось – а что, если бы получилось?

На 48-й минуте Мален пробивал с пятнадцати метров, и после рикошета мяч в левом углу забрал Бенитес. «Боруссии» всё-таки не хватало второго гола, чтобы счёт не был таким скользким. Потому что попади Лосано дальним ударом в створ – стало бы 1:1. На самом деле вышедший в перерыве на замену Ирвинг внедрил мяч в левую штангу.

На 64-й минуте Мален навесил с правого полуфланга, а Фюллькруг пробил головой, и Бенитес отвёл угрозу. Опять же, хозяева тянули со вторым голом. ПСВ атаковал позиционно и имел шансы. Бакайоко справа приложился ногой в ближний угол – Кобель отразил. Де Йонг бил головой в левый – не попал. Санчо заменили из-за травмы.

Марко Ройс появился на замену, подал штрафной, и с его передачи Фюллькруг сделал счёт… Там был офсайд, так что осталось 1:0. В добавленное время де Йонг промазал из штрафной, а Ройс реализовал выход один на один. «Боруссия» Дортмунд, одержав победу 2:0, отправилась в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за три года.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
14 Марта 2024 в 01:10
Малаццы. шмели!)
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