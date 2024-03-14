Санчо забил в дебюте, Ройс закруглил в эндшпиле: «Боруссия» Дортмунд отсекла ПСВ от Лиги чемпионов

В Дортмунде путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов оспаривали «Боруссия» и ПСВ.

В первом матче в Эйндховене команды не выявили победителя. Дониэлл Мален огорчил свою бывшую команду голом до перерыва, а во втором тайме ПСВ отыгрался благодаря реализованному пенальти Люка де Йонга. Соответственно, бремя определения четвертьфиналиста из этой пары полностью легло на ответную встречу.

До этого ПСВ последний раз добирался до стадии 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2006/2007. Тогда нидерландский клуб завершил своё шествие в ЛЧ на «Ливерпуле». Что касается дортмундской «Боруссии», то она пробиралась в четвертьфинал Лиги чемпионов три года назад и была остановлена «Манчестер Сити».

«Шмели» активно стали летать у чужих ворот на старте отчётного матча. Не забили дортмундцы в начале второй минуты – зато забили в конце третьей. Бенитес справился с ударом Матсена, но не Санчо. Джедон принял пас от Брандта на подступах к штрафной площади и упаковал мяч в левый угол. 1:0.

За первые полчаса Мален запорол три момента с правого полуфланга. Дониэлл пробивал то во вратаря, то мимо. Во второй половине первого тайма пошли удары и со стороны гостей. Примерялись Дест, Бакайоко, Гус Тиль, Боскальи. Забить никому из них не удалось – а что, если бы получилось?

На 48-й минуте Мален пробивал с пятнадцати метров, и после рикошета мяч в левом углу забрал Бенитес. «Боруссии» всё-таки не хватало второго гола, чтобы счёт не был таким скользким. Потому что попади Лосано дальним ударом в створ – стало бы 1:1. На самом деле вышедший в перерыве на замену Ирвинг внедрил мяч в левую штангу.

На 64-й минуте Мален навесил с правого полуфланга, а Фюллькруг пробил головой, и Бенитес отвёл угрозу. Опять же, хозяева тянули со вторым голом. ПСВ атаковал позиционно и имел шансы. Бакайоко справа приложился ногой в ближний угол – Кобель отразил. Де Йонг бил головой в левый – не попал. Санчо заменили из-за травмы.

Марко Ройс появился на замену, подал штрафной, и с его передачи Фюллькруг сделал счёт… Там был офсайд, так что осталось 1:0. В добавленное время де Йонг промазал из штрафной, а Ройс реализовал выход один на один. «Боруссия» Дортмунд, одержав победу 2:0, отправилась в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за три года.

Кирилл Иванцов