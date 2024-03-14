Санчо получил травму в матче Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» рискует потерять Джедона Санчо из-за травмы.

Английский футболист вывел свою команду вперёд в противостоянии с ПСВ на третьей минуте ответной встречи, забив второй самый быстрый гол «шмелей» в Лиге чемпионов за всю историю. К сожалению для дортмундцев, на 75-й минуте арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер был вынужден покинуть поле из-за травмы – его заменил Марко Ройс. Пока неизвестно, серьёзно ли повреждение 23-летнего игрока.

Джедон Санчо вернулся в «Боруссию» в январе, его аренда рассчитана до конца текущего сезона. В активе футболиста два забитых мяча и два ассиста в десяти поединках за коллектив Эдина Терзича.