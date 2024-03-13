«Боруссия» забила свой второй самый быстрый гол в Лиге чемпионов

Болельщики дортмундской «Боруссии» увидели самый ранний забитый мяч своей команды в Лиге чемпионов почти за 30 лет.

«Шмели» вышли вперёд в домашнем поединке против нидерландского ПСВ уже на третьей минуте – отличился арендованный у «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо. Как отмечает журналист MisterChip, лишь однажды за всю историю «Боруссия» забивала в матче Лиги чемпионов ещё раньше – в 1995 году во встрече с «Ювентусом». Тогда Андреас Мёллер отпраздновал взятие ворот уже на 37-й секунде.

В первом матче противостояния с ПСВ «Боруссии» удалось добыть выездную ничью – 1:1. Следить за ходом ответной игры можно в текстовой трансляции от LiveResult.