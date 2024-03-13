Санчо впервые в карьере забил в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо открыл счёт в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ.

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» англичанин отличился уже на третьей минуте домашнего для «шмелей» матча. По данным Squawka, это первый гол Санчо в рамках плей-офф Лиги чемпионов за всю карьеру. В предыдущих 29 играх турнира футболист забил шесть мячей, но во всех случаях поражал ворота на групповом этапе.

На сайте LiveResult доступна текстовая трансляция матча «Боруссии» Дортмунд против эйндховенского ПСВ. Первая встреча, напомним, завершилась вничью (1:1), поэтому текущий расклад выводит в 1/4 финала немецкий коллектив.