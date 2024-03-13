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Санчо – в старте «Боруссии» на ответный матч Лиги чемпионов с ПСВ

13 Марта 2024 • 22:00 Комментировать
Боруссия Д
1:0
ПСВ
1 2.12 X 3.90 2 3.25
1-й тайм

Дортмундская «Боруссия» назвала свой состав на грядущий матч Лиги чемпионов УЕФА против ПСВ из Эйндховена. Игра стартует в 23:00 по московскому времени в Дортмунде. Состав «шмелей» выглядит следующим образом:

Кобель, Зюле, Джан (к), Хуммельс, Матсен, Эзкан, Забитцер, Санчо, Брандт, Мален, Фюллькруг.

Напомним, что первая игра между командами, что прошла в Эйндховене в минувшем феврале, завершилась ничейным исходом – 1:1. Поэтому в Дортмунде оба клуба начнут всё заново.

Следить за ходом этой игры можно будет в текстовой трансляции, которую как всегда любезно проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джедон Санчо

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БОРУССИЯ Д ПСВ
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