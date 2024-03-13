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Лига чемпионов

Де Йонг сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

13 Марта 2024 • 17:03 Комментировать

Стало известно, когда полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сможет вернуться на поле после травмы.

Напомним, 26-летний хавбек получил повреждение в матче 27-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (0:0).

Как утверждает Mundo Deportivo, нидерландец полностью будет готов к первому четвертьфинальному матчу «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Ранее подопечные Хави Эрнандеса одержали уверенную победу над «Наполи» и по итогам двух встреч прошли неаполитанцев в 1/8 финала турнира.

В пятницу, 15 марта, состоится жеребьевка, которая определит соперника «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первые игры пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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