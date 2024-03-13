Мбаппе, Ибрагимович, Кейн: Кому ещё не покорилась Лига чемпионов

Лучшие европейские клубы продолжают борьбу за выход в четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В это время сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, кто из мировых звёзд ни разу не выигрывал самый престижный европейский турнир на клубном уровне.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Одна из главных звёзд в мире футбола на данный момент. На молодёжном уровне Мбаппе выступал за «Монако», а в основной команде провёл всего один год. Сразу после чемпионского сезона-2016/17 французский вундеркинд был арендован на год «ПСЖ», а уже следующим летом парижане выложили за нападающего сумасшедшие 180 миллионов евро. С тех пор Мбаппе регулярно вместе с «ПСЖ» участвует в Лиге чемпионов, но покорить данный турнир французскому коллективу так и не удалось. В этом году у Мбаппе есть последний шанс подарить «ушастика» Парижу, ведь предстоящим летом голеадор, скорее всего, покинет клуб и присоединится к мадридскому «Реалу».

Франческо Тотти (завершил карьеру)

За свою богатую карьеру, которую Тотти провёл в «Роме», он завоевал несколько титулов в Италии, а вместе с национальной итальянской командой стал чемпионом мира в 2006 году. Помимо этого, футболист стал вице-чемпионом Европы – 2000, уступив в финальном матче сборной Франции. Тотти провёл почти 800 матчей, но ни разу даже не был близок к победе в Лиге чемпионов.

Златан Ибрагимович (завершил карьеру)

Ещё одна футбольная легенда, которая не смогла стать победителем Лиги чемпионов. Ибрагимович сменил большое количество команд («Барселона», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и другие), играл в разных чемпионатах (Англии, Испании, Франции и др.), практически в каждом из них выигрывал трофеи и даже стал победителем Клубного чемпионата мира, но ничего не помогло ему добыть заветное лигочемпионское золото.

Кейн («Бавария»)

Большую часть своей карьеры нападающий провёл в Англии, защищая цвета лондонского «Тоттенхэма». За всё время, что Кейн находился в клубе (2010-2023), «шпоры» не выиграли ни одного трофея, однако несколько раз были близки к этому. Например, в сезоне-2016/17 «Тоттенхэм» завоевал серебряные медали АПЛ, отдав чемпионство «Лестеру». Кроме того, команда дважды выходила в финал Кубка лиги, но оба раза проиграла. Конечно, главное достижение – финал Лиги чемпионов-2018/19, в котором «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2).

Летом 2023 года история Кейна в «Тоттенхэме» прервалась, ведь нападающий перебрался в мюнхенскую «Баварию», чтобы выиграть уже хоть что-нибудь в своей карьере.

Роналдо (завершил карьеру)

Двукратный чемпион мира, обладатель разных национальных и европейских Кубков, самая настоящая футбольная легенда, которой не покорилась Лига чемпионов. В Европе Роналдо выступал за «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан», но ни с одним клубом не смог добраться до заветного трофея. Последние три года своей карьеры Роналдо провёл на родине, выступая за бразильский «Коринтианс», с которым под занавес карьеры стал чемпионом штата Сан-Паулу и обладателем Кубка Бразилии.

Буффон (завершил карьеру)

Тот, за кого по-настоящему обидно. Легенда не только «Ювентуса», но и всего мирового футбола. В составе туринского клуба вратарь трижды выходил в финал Лиги чемпионов, но так и не смог одержать победу в этом турнире. Однако нельзя не сказать, что, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов, карьера Буффона было очень успешной. С «Ювентусом» голкипер десять раз стал чемпионом Италии, выиграл большое количестве Кубков, а также одержал победу на чемпионате мира вместе со сборной Италии.

Конфликт тренеров «Арсенала» и «Порту», парадокс в Лиге чемпионов и первая серия пенальти спустя 8 лет

Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя

Дмитрий Миляев