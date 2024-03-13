Андронов назвал точный счёт матча «Боруссия» - ПСВ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» на своем поле встретится с нидерландским ПСВ. Свое мнение по этой встрече высказал футбольный комментатор Алексей Андронов.

«В этой паре фаворитом является «Боруссия», тем более достигнут довольно приличный результат на выезде. Победа в основное время, скорее всего, со счетом 2:1 или 3:1», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

«Боруссия» примет ПСВ на домашнем стадионе в Дортмунде сегодня, 13 марта. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени. В первом матче команды расписали мировую – 1:1.