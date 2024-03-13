Титов высказал мнение о матче «Боруссия» - ПСВ

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от ответного поединка между дортмундской «Боруссией» и нидерландским ПСВ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ставлю на «Боруссию». Все-таки класс игроков повыше. Играют дома. Не верю я, что дортмундцы упустят эту игру. Тренер там тоже все понимает. Если вылетят, то его могут и убрать», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Боруссия» - ПСВ состоится на стадионе в Дортмунде сегодня, 13 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом поединке, состоявшемся в Эйндховене, была ничья со счетом 1:1.