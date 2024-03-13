Генич дал ставку на голы в матче «Атлетико» - «Интер»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером».

«Атлетико» должен забить дома. Гризманн восстановился от травмы, Мората в строю. Сейчас очень важна встреча с «Интером». Мой прогноз на этот матч - тотал «Атлетико» 1-2 гола», - цитирует Константина «РБ Спорт».

Ответная встреча состоится в Испании 13 марта. Начало поединка между «Атлетико» и «Интером» запланировано в 23:00 по московскому времени. В первом матче противостояния «нерадзурри» одержали минимальную победу со счетом 1:0.