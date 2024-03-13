«Барселона» выполнила задачу в Лиге чемпионов

«Особенный вечер для нашего клуба. Выход в ¼ финала Лиги чемпионов – это задача, которую мы ставили перед командой. Очень важно, что сумели выполнить ее.

Хави? Я уважаю его решение об уходе. Он прекрасно знает мое мнение. Мне очень нравится этот тренер», - передает слова руководителя газета Marca.