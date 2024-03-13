«Барселона» выполнила задачу в Лиге чемпионов

Рафа Юсте, вице-президент каталонской «Барселоны», высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух поединков «сине-гранатовые» оказались сильнее «Наполи» (4:2).
«Особенный вечер для нашего клуба. Выход в ¼ финала Лиги чемпионов – это задача, которую мы ставили перед командой. Очень важно, что сумели выполнить ее.
Хави? Я уважаю его решение об уходе. Он прекрасно знает мое мнение. Мне очень нравится этот тренер», - передает слова руководителя газета Marca.
Следующий соперник каталонского гранда в Лиге чемпионов определится на жеребьевке 15 марта.
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