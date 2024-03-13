В «Арсенале» отреагировали на обвинения в адрес Артеты

В лондонском «Арсенале» отреагировали на обвинения главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау в сторону наставника «канониров» Микеля Артеты. Португалец заявил, что испанский специалист оскорбил его семью во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сообщениям в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо, в английском клубе отрицают оскорбительные высказывания Артеты в сторону Консейсау.

Напомним, что «Арсенал» прошел «Порту» по сумме двухматчевого противостояния. Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, в которой точнее были «канониры» - 4:2. Соперник английского клуба по четвертьфиналу определится на жеребьевке 15 марта.