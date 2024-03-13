Артета ответил на вопрос о грубости в адрес тренера «Порту»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета не захотел поднимать тему конфликта с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Португалец обвинил испанца в том, что тот оскорбил его семью во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Без комментариев. Спасибо», - приводит слова Артета инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что в ответном матче «Арсенал» победил «Порту» (1:0, 4:2 – по пенальти) и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Следующий соперник лондонской команды будет определен в ходе жеребьевки 15 марта.