Витсель сообщил важную новость для «Атлетико»

Опорный полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался касательно возвращения форварда команды Антуана Гризманна на поле после травмы голеностопа.
«Сыграет ли Антуан в матче с «Интером»? Безусловно. Это придает ему много сил. Когда он играет и когда не с командой, это разные вещи. Этот футболист очень важен для «Атлетико». Мы очень рады, что он вернулся», - передает слова бельгийского игрока Mundo Deportivo.
Сегодня, 13 марта, «матрасники» проведут ответный матч против миланского «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
В этом сезоне Гризманн забил 18 голов и сделал семь ассистов в 36 поединках.
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