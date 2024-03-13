Витсель сообщил важную новость для «Атлетико»

«Сыграет ли Антуан в матче с «Интером»? Безусловно. Это придает ему много сил. Когда он играет и когда не с командой, это разные вещи. Этот футболист очень важен для «Атлетико». Мы очень рады, что он вернулся», - передает слова бельгийского игрока Mundo Deportivo.