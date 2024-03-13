Индзаги: «Интер» хочет выиграть Лигу чемпионов»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о намерении своей команды выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.
«Все в клубе хотят этого. Мы три года подряд выходим в плей-офф, что в предыдущем десятилетии не было бы для нас чем-то привычным. Впереди встреча с «Атлетико» в Мадриде. Мы не знаем, что предпримет соперник. Они любят менять свой стиль», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.
Ответный поединок «Атлетико» и «Интера» состоится 13 марта на стадионе в Мадриде. В первой встрече «нерадзурри» добились минимальной победы со счетом 1:0.
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