Индзаги: «Интер» хочет выиграть Лигу чемпионов»

«Все в клубе хотят этого. Мы три года подряд выходим в плей-офф, что в предыдущем десятилетии не было бы для нас чем-то привычным. Впереди встреча с «Атлетико» в Мадриде. Мы не знаем, что предпримет соперник. Они любят менять свой стиль», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.