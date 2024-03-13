Фердинанд отреагировал на успех «Арсенала»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Рио Фердинанд высказался о выходе лондонского «Арсенала» в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Иногда то, как ты движешься в плей-офф Лиги чемпионов, придает тебе импульс и уверенность. «Арсенал» давно такого не добивался. Домашний стадион становится их крепостью», - передает слова легендарного английского защитника пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «канониры» оказались сильнее «Порту» и пробились в ¼ финала Лиги чемпионов. Подопечные Микеля Артеты узнают следующего соперника во время жеребьевки, запланированной на 15 марта.