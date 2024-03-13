Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Фердинанд отреагировал на успех «Арсенала»

13 Марта 2024 • 08:48 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Рио Фердинанд высказался о выходе лондонского «Арсенала» в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Иногда то, как ты движешься в плей-офф Лиги чемпионов, придает тебе импульс и уверенность. «Арсенал» давно такого не добивался. Домашний стадион становится их крепостью», - передает слова легендарного английского защитника пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «канониры» оказались сильнее «Порту» и пробились в ¼ финала Лиги чемпионов. Подопечные Микеля Артеты узнают следующего соперника во время жеребьевки, запланированной на 15 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рио Фердинанд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.03.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Интер Милан Интер Милан
2.75 3.35 2.60
Видео
13.03.24 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСВ ПСВ
2.15 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
09:08 · Лига чемпионов
Индзаги: «Интер» хочет выиграть Лигу чемпионов»
08:48 · Лига чемпионов
Фердинанд отреагировал на успех «Арсенала»
08:43 · Лига чемпионов
Сака назвал игрока «Арсенала», который вытащил команду в четвертьфинал Лиги чемпионов
08:36 · Лига чемпионов
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала Лиги чемпионов
08:29 · Лига чемпионов
Пепе высказался о вылете из Лиги чемпионов
08:24 · Лига чемпионов
Консейсау: «Порту» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
08:17 · Лига чемпионов
Хави: «Барселона» полностью выжата, мы оставили все силы»
05:48 · Лига чемпионов
«Порту» не может пройти английский клуб в плей-офф Лиги чемпионов с 2004 года
05:33 · Лига чемпионов
​Канселу: «Наполи» силён, но мы выиграли в своём стиле»
05:12 · Лига чемпионов
​В «Барселоне» не устают восхищаться Кубарси
05:01 · Лига чемпионов
Серхи Роберто: «Прекрасный вечер»
04:28 · Лига чемпионов
​Ди Лоренцо: «Нельзя пропускать дважды за три минуты»
04:25 · Лига чемпионов
​Лоботка: «Барселона» использует все моменты»
04:01 · Лига чемпионов
​Киоун: «Надеюсь, «Арсенал» не перепразднует победу»
03:37 · Лига чемпионов
Замбо-Ангисса: «Мне понравилась наша игра»
Все новости
Рекомендуем