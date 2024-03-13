Сака назвал игрока «Арсенала», который вытащил команду в четвертьфинал Лиги чемпионов

Форвард лондонского «Арсенала» Букайо Сака пообщался с представителями СМИ после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. На стадии 1/8 финала английский топ-клуб был сильнее «Порту».

«Это был особенный вечер для нас. Наши болельщики очень помогли нам, и мы смогли добиться успеха. Наш голкипер – Давид Райя – провел великолепный поединок. Хочу отдать ему должное. Он вытащил нас в четвертьфинал двумя отличными сэйвами в серии пенальти», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Соперник лондонского клуба по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится во время жеребьевки 15 марта.