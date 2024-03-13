Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала Лиги чемпионов

Во вторник, 12 марта, прошли очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Каталонская «Барселона» на своем поле одолела «Наполи» со счетом 3:1, а лондонский «Арсенал» переиграл «Порту» (1:0, 4:2 – по пенальти).

Таким образом, определись шесть из восьми участников четвертьфинальной стадии турнира. «Барселона» и «Арсенал» присоединились к «Баварии», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реалу».

В среду в парах «Атлетико» - «Интер» и «Боруссия» - ПСВ станут известны последние участники ¼ финала еврокубка. Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта.