Пепе высказался о вылете из Лиги чемпионов

Капитан и защитник «Порту» Пепе пообщался с журналистами после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. По сумме двух матчей «драконы» уступили лондонскому «Арсеналу».

«Хочу поблагодарить фанатов, они были великолепны. Нам обидно покидать турнир, но это часть игры. «Порту» доставил сопернику много неприятностей. Мы показали хороший футбол, но, к сожалению, не смогли пройти дальше», - передает слова опытного португальского защитника пресс-служба УЕФА.

Добавим, что соперника по четвертьфиналу «Арсенал» узнает во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 15 марта.