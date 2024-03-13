Консейсау: «Порту» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»

Рулевой «Порту» Сержиу Консейсау высказался о поражении от лондонского «Арсенала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игровое время завершилось со счетом 1:0 в пользу «канониров», в серии пенальти были точнее англичане – 4:2.

«Я горжусь игрой своих парней. Мы были лучше «Арсенала» в обоих встречах. Мы имели пару шансов в овертайме против лидера Английской премьер-лиги. Команда сильно старалась, но нам не повезло. В противном случае мы бы прошли в четвертьфинал», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

«Арсенал» узнает соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов на жеребьевке, которая пройдет 15 марта.