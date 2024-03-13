Хави: «Барселона» полностью выжата, мы оставили все силы»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о победе над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы провели отличный поединок. Команда покинула поле полностью выжатой, мы оставили все силы. «Барселона» доминировала на протяжении большей части матча, я горжусь парнями. Сейчас время, чтобы порадоваться», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1. По сумме двухматчевого противостояния «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет 15 марта.