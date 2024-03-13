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Лига чемпионов

​В «Барселоне» не устают восхищаться Кубарси

13 Марта 2024 • 05:12 Комментировать

Пау Кубарси стал одним из новых открытий «Барселоны», академия которой с завидным постоянством генерирует талантливых игроков. Вот и в матче против «Наполи» Кубарси продемонстрировал свои лучшие качества, чем очень порадовал одноклубников. Один из них, Серхи Роберто, очень доволен игрой юного футболиста:

- Кубарси невероятен. Он реально был лучшим на поле. Он не перестает всех нас удивлять. Надеюсь, что он будет верен «Барселоне» всю свою карьеру. Скромен, талантлив и трудолюбив - это почерк Ла Масии, - цитирует слова Серхи Роберто Calcionapoli1926.it.

«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.


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Барселона Пау Кубарси
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