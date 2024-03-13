Тренер ПСВ рассказал, чего ждёт от ответного матча с «Боруссией»

Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился ожиданиями от ответной встречи с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Первая игра 1/8 финала, которая состоялась на поле эйндховенцев, завершилась со счётом 1:1. В среду команды определят победителя противостояния в Дортмунде.

«Мы сыграем на настоящем футбольном стадионе, где зрители располагаются близко к полю. Я знаю, как здесь нелегко играть. Атмосфера будет очень напряжённой, но если мы сможем показывать свой футбол, то должно стать спокойнее. Мне очень нравится качество местного газона – здесь приятно играть», – поведал на пресс-конференции Бос, в прошлом работавший рулевым дортмундской «Боруссии».