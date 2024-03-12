Терзич оценил шансы «Боруссии» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал, что думает о раскладах перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ.

Первая встреча, прошедшая на поле нидерландского коллектива, завершилась вничью – 1:1. В среду команды проведут ответный матч.

«Мы сделаем всё возможное для прохода дальше, важно воспользоваться своими возможностями. После первой игры у нас остались позитивные чувствами, мы оказались в неплохой ситуации.

ПСВ проводит исключительный сезон. Это отличная команда, уверенная в себе. Соперники не будут упрощать нам задачу, но они также знают, что им придётся непросто», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Терзича.