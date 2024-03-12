Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Терзич оценил шансы «Боруссии» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

12 Марта 2024 • 21:43 Комментировать
Боруссия Д
...
ПСВ
1 2.05 X 3.80 2 3.35
Через 23 ч. 10 мин.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал, что думает о раскладах перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ.

Первая встреча, прошедшая на поле нидерландского коллектива, завершилась вничью – 1:1. В среду команды проведут ответный матч.

«Мы сделаем всё возможное для прохода дальше, важно воспользоваться своими возможностями. После первой игры у нас остались позитивные чувствами, мы оказались в неплохой ситуации.

ПСВ проводит исключительный сезон. Это отличная команда, уверенная в себе. Соперники не будут упрощать нам задачу, но они также знают, что им придётся непросто», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Терзича.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСВ Эдин Терзич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Марта
20:20
Прогноз и ставка на матч Боруссия — ПСВ Лиги чемпионов — 13 марта 2024
11 Марта
21:24
«Боруссия» Дортмунд – ПСВ: прогноз и ставки БК Pinnacle
10 Марта
12:56
Прогноз на точный счёт матча Боруссия Дортмунд – ПСВ Лиги чемпионов – 13 марта 2024
21 Февраля
10:08
Хуммельс — о пенальти в матче с ПСВ: «Не могу поверить, что с помощью VAR можно принимать такие решения»
09:41
Веерман считает, что ПСВ сохранил шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д ПСВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
49 мин
Арсенал Арсенал
Порту Порту
1
0
1.28 5.80 10.00
Видео
49 мин
Барселона Барселона
Наполи Наполи
2
1
1.58 3.95 5.20
Видео
13.03.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Интер Милан Интер Милан
2.75 3.35 2.60
Видео
13.03.24 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
ПСВ ПСВ
2.15 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
23:46 · Лига чемпионов
«Барселона» впервые с 2009 года забила два безответных гола к 17-й минуте в Лиге чемпионов
23:38 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Я не могу предугадать, как будет играть «Атлетико»
23:22 · Италия. Серия А
Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном уходе Кварацхелии
23:16 · Лига чемпионов
Кубарси – самый молодой игрок, дебютировавший в Лиге чемпионов в матче плей-офф
22:58 · Лига чемпионов
Хави: «Кубарси заслужил место в старте»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы знали, что Хаверц станет важным игроком для «Арсенала»
22:30 · Лига чемпионов
«Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 23
22:30 · Лига чемпионов
«Арсенал» - «Порту»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 3
22:27 · Лига чемпионов
Хвича и Осимхен попали в старт «Наполи» на битву с «Барселоной»
22:27 · Лига чемпионов
Артета – об ответном матче с «Порту»: «Мы кое-чему научились»
22:22 · Лига чемпионов
«Барселона» первой в истории выпустила двух игроков младше 18 лет в плей-офф Лиги чемпионов
22:18 · Лига чемпионов
«Барселона» представила состав на ответный матч с «Наполи» в Лиге чемпионов
22:13 · Лига чемпионов
«Арсенал» назвал состав на битву с «Порту» в Лиге чемпионов, Сака, Хаверц и Эдегор – в деле
22:03 · Лига чемпионов
Димарко – о матче с «Атлетико»: «Интер» должен сохранить привычный настрой»
21:43 · Лига чемпионов
Терзич оценил шансы «Боруссии» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем