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Лига чемпионов

​В Лиге чемпионов появится интересное правило

12 Марта 2024 • 19:32 Комментировать

Пока сложно представить, каким получится первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Как известно, группового этапа в главном клубном турнире со следующего сезона не будет. Этот этап заменят единой лигой, где каждая команда проведёт по восемь матчей с разными соперниками (четыре матча дома, четыре матча на выезде).

Процедура жеребьёвки Лиги чемпионов усложнится, поэтому в процесс подключат компьютер – соответствующее ПО уже разрабатывается. Между тем, The Times стала известна интересная деталь – две лучше команды лиги в плей-офф не смогут пересечься раньше финала. Футбол позаимствовал это правило из тенниса.

Лига чемпионов по-новому: Жеребьёвку проведёт компьютер

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