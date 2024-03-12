​В Лиге чемпионов появится интересное правило

Пока сложно представить, каким получится первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Как известно, группового этапа в главном клубном турнире со следующего сезона не будет. Этот этап заменят единой лигой, где каждая команда проведёт по восемь матчей с разными соперниками (четыре матча дома, четыре матча на выезде).

Процедура жеребьёвки Лиги чемпионов усложнится, поэтому в процесс подключат компьютер – соответствующее ПО уже разрабатывается. Между тем, The Times стала известна интересная деталь – две лучше команды лиги в плей-офф не смогут пересечься раньше финала. Футбол позаимствовал это правило из тенниса.

​Лига чемпионов по-новому: Жеребьёвку проведёт компьютер