​Роналдо включил себя, Роналду и Месси в сборную мира

Бывший футболист национальной сборной Бразилии Роналдо составил символическую сборную мира на свой вкус. Она выглядит таким образом:
Буффон – Кафу, Мальдини, Каннаваро, Роберто Карлос – Зидан, Марадона, Пеле – Месси, Роналду, Роналдо.
Как видим, Роналдо в ходе интервью для Daily Mail включил в символическую сборную себя самого. Он поставил себя на острие атаки рядом с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Сложно сказать, могла ли бы символическая команда, составленная Роналдо, добиться успеха на футбольном поле. В ней уж слишком много атакующих футболистов.
Бан пользователя