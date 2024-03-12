​Роналдо включил себя, Роналду и Месси в сборную мира

Бывший футболист национальной сборной Бразилии Роналдо составил символическую сборную мира на свой вкус. Она выглядит таким образом:

Буффон – Кафу, Мальдини, Каннаваро, Роберто Карлос – Зидан, Марадона, Пеле – Месси, Роналду, Роналдо.

Как видим, Роналдо в ходе интервью для Daily Mail включил в символическую сборную себя самого. Он поставил себя на острие атаки рядом с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Сложно сказать, могла ли бы символическая команда, составленная Роналдо, добиться успеха на футбольном поле. В ней уж слишком много атакующих футболистов.

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