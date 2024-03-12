​Лига чемпионов по-новому: Жеребьёвку проведёт компьютер

Со следующего сезона формат Лиги чемпионов изменится – вместо группового этапа будет единая лига, где каждая команда проведёт по восемь матчей с разными соперниками. Журналист Каве Солхеколь делится интересной информацией. Моделирование показало, что если проводить жеребьёвку для нового формата вручную, то мероприятие займёт от трёх до четырёх часов. Более того, организаторам понадобится 900 шариков.

Учитывая ситуацию, жеребьёвка будет гибридной: команда будет выбираться вручную, а дальше компьютер выберет для неё восемь соперников. При таком подходе на жеребьёвку уйдёт 35 минут.

Английская IT-компания уже разрабатывает необходимое программное обеспечение.