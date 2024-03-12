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​Назван самый дорогой трансфер в истории с учётом инфляции

12 Марта 2024 • 18:27 Комментировать (1)

На страницах Reddit была опубликована занимательная инфографика. Речь идёт о рейтинге самых дорогих трансферов в истории с учётом инфляции.

На первом месте оказался трансфер Роналдо из «Барселоны» в «Интер» в 1997 году. Миланцы заплатили 25 миллионов фунтов, но актуальная стоимость сделки оценивается в 380 миллионов фунтов.

На втором месте идёт трансфер Диего Марадоны из «Барселоны» в «Наполи», осуществлённый в 1984 году. 6 миллионов фунтов при пересчёте превратились в 300 миллионов фунтов. Тройку замыкает переход Мишеля Платини из «Сент-Этьена» в «Ювентус», состоявшийся в 1982 году. Сейчас он бы стоил 295 миллионов фунтов, а не 3 миллиона фунтов.

Напомним, что в реальных деньгах самым дорогим трансфером остаётся трансфер Неймара – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Диего Марадона Мишель Платини ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
12 Марта 2024 в 18:33
все игроки из барселоны проданы а где ети деньги? ети деньги за жизнь хватает, например трансфер неймара самый дорогой трансфер из барселоны че они сделали с етим деньги
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