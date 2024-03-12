​«Бавария» приняла наказание УЕФА

«Бавария» объявила о том, что клуб не будет подавать апелляцию на решение УЕФА, согласно которому команда проведёт ближайший гостевой еврокубковый матч без своих болельщиков. Мюнхенцы изучили ситуацию и приняли наказание УЕФА.

«Мы должны принять это наказание. Пиротехника не только взрывалась, но и умышленно бросалась на поле, подвергая прямой опасности окружающих. Это было настолько явное нарушение условий испытательного срока, что апелляцию подавать бесполезно», - сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен.

Таким образом, фанатов «Баварии» не будет на трибунах во время гостевого матча команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.