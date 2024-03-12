Андронов дал прогноз на матч «Барселона» - «Наполи»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» на домашнем стадионе примет «Наполи». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный комментатор Алексей Андронов.

«Лига чемпионов - это важнейший бонус для «Барселоны», который может вытащить неудачный сезон, если она дойдет далеко. Поэтому для меня победа «Барселоны» - самая лучшая ставка», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

В первой встрече команды расписали мировую со счетом 1:1. Ответный поединок состоится в Барселоне сегодня, 12 марта. Начало матча запланировано в 23:00 по московскому времени.