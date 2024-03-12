Титов сделал прогноз на матч «Барселона» - «Наполи»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от ответного матча между каталонской «Барселоной» и «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Обе команды берегли силы в последних матчах в чемпионатах. Я считаю, что здесь лучшая ставка - «обе забьют». Там по-разному может сложиться. Но обменяться голами команды должны», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В первом матче, состоявшемся в Неаполе, «Наполи» отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Ответный поединок состоится в Барселоне сегодня, 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.