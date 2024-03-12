Игрок «Барселоны» Канселу назвал фаворита Лиги чемпионов

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу поделился мнением о том, какой клуб выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Фаворит на победу в Лиге чемпионов - «Манчестер Сити». Я отдаю им предпочтение из-за состава команды, тренера и стиля игры. Они вполне способны выиграть Лигу чемпионов два сезона подряд», - передает слова португальского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Сегодня, 12 марта, «Барселона» на своем поле проведет ответный матч против «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.