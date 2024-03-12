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Капелло: «Хвича может стать главной угрозой для «Барселоны»

12 Марта 2024 • 11:25 Комментировать

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался о предстоящем матче между каталонской «Барселоной» и «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Слабое место «Барсы» - защита. «Наполи» нужно искать счастье в атаке. Каталонцы много идут вперед, оставляя свободные зоны. Неаполитанцам нужно этим воспользоваться. Хвича сейчас вернулся на свой уровень. Он может стать главной угрозой для «Барселоны» в этой встрече», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

В первом матче команды расписали мировую со счетом 1:1. Ответный поединок состоится в Барселоне сегодня, 12 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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