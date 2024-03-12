Капелло: «Хвича может стать главной угрозой для «Барселоны»

«Слабое место «Барсы» - защита. «Наполи» нужно искать счастье в атаке. Каталонцы много идут вперед, оставляя свободные зоны. Неаполитанцам нужно этим воспользоваться. Хвича сейчас вернулся на свой уровень. Он может стать главной угрозой для «Барселоны» в этой встрече», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.