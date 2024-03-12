Консейсау: «Порту» готов дать бой «Арсеналу»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного поединка против лондонского «Арсенала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы прибыли в Лондон и готовы дать бой «Арсеналу». Хотим одержать еще одну победу и выйти в четвертьфинал. Все в команде очень уважают соперника, но не боятся его. Будем стараться обыграть «канониров», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
В первом матче «Порту» на своем поле отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.
Ответный поединок состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 12 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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