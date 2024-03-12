Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Консейсау: «Порту» готов дать бой «Арсеналу»

12 Марта 2024 • 07:58 Комментировать

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного поединка против лондонского «Арсенала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы прибыли в Лондон и готовы дать бой «Арсеналу». Хотим одержать еще одну победу и выйти в четвертьфинал. Все в команде очень уважают соперника, но не боятся его. Будем стараться обыграть «канониров», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Порту» на своем поле отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0.

Ответный поединок состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 12 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Порту Арсенал Лондон Сержиу Консейсау ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.03.24 в 23:00
Арсенал Арсенал
Порту Порту
1.28 5.80 10.00
Видео
12.03.24 в 23:00
Барселона Барселона
Наполи Наполи
1.58 3.95 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
07:58 · Лига чемпионов
Консейсау: «Порту» готов дать бой «Арсеналу»
11 Марта
23:30 · Лига чемпионов
Тренер «Наполи»: Ямаль может стать лучшим игроком в мире 1
23:23 · Лига чемпионов
Политано: «Барселона» остается топ-командой
22:42 · Лига чемпионов
Мартинелли, скорее всего, не сыграет с «Порту»
22:24 · Испания. Ла Лига
Камавинга рассказал о целях «Реала» в нынешнем сезоне
21:14 · Лига чемпионов
Президент «Наполи» пообещал игрокам 10 млн евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов 6
20:37 · Лига чемпионов
Артета: Надеюсь, вместе с болельщиками отпразднуем выход в четвертьфинал
20:33 · Лига чемпионов
Эдегор: «Арсенал» мечтает пройти как можно дальше в Лиге чемпионов
20:10 · Лига чемпионов
«Интер» лишился двух игроков перед матчем с «Атлетико»
18:47 · Лига чемпионов
​Эксперты оценили шансы «Барселоны» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов
18:13 · Лига чемпионов
Хави рассказал, доволен ли он игрой Кристенсена в опорной зоне
17:55 · Лига чемпионов
​Хави дал понять, что «Барселона» отработала возможность серии пенальти
17:52 · Лига чемпионов
​Хави оценил шансы «Барселоны» пройти «Наполи»
17:46 · Лига чемпионов
​Хави: «Барселона» может конкурировать с кем угодно»
17:27 · Лига чемпионов
Хави ответил, сыграет ли Торрес с «Наполи»
Все новости
Рекомендуем