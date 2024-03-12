Консейсау: «Порту» готов дать бой «Арсеналу»

«Мы прибыли в Лондон и готовы дать бой «Арсеналу». Хотим одержать еще одну победу и выйти в четвертьфинал. Все в команде очень уважают соперника, но не боятся его. Будем стараться обыграть «канониров», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.