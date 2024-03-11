Мостовой: «Я верю в успех «Барселоны»

Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением об ответном матче между каталонской «Барселоной» и «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я верю в успех «Барселоны». Это клуб с историей - он обязан проходить в четвертьфинал. При своих трибунах команда Хави будет заряжена», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в Неаполе, команды расписали мировую со счетом 1:1.

Ответная встреча «Барселоны» и «Наполи» пройдет в столице Каталонии во вторник, 11 марта. Начало запланировано в 23:00 мск.