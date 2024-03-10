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Лига чемпионов

В этот день, 15 лет назад «Ливерпуль» разгромил «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 4:0

10 Марта 2024 • 11:13 Комментировать

В этот день, 10 марта, 2009 года состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Реал» со счётом 4:0.

В том матче блистал капитан «красных» Стивен Джеррард, он отметился дублем. Ещё по голу на свой счёт записали Фернандо Торрес и Андреа Доссена. Так как этот матч состоялся в сезоне-2008/09 Криштиану Роналду ещё не выступал за мадридский клуб. Он стал игроком «сливочных» летом 2009 года.

Победителем Лиги чемпионов-2008/09 стала «Барселона». Команда победила в финале «Манчестер Юнайтед», как раз с Криштиану со счётом 2:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Криштиану Роналду Стивен Джеррард В этот день ещё теги
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