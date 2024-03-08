Ровно 7 лет назад «Барселона» выдала невероятный камбэк в дуэли с «ПСЖ»

Ровно семь лет назад, 8 марта 2017 года, «Барселона» и «ПСЖ» проводили ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче парижане победили на своём поле со счётом 4:0 и казалось, что интрига испарилась. Но в ответной игре каталонцы сотворили невероятный камбэк в виде победы со счётом 6:1. Голы в составе «сине-гранатовых» забивали Суарес, Месси, Неймар (дубль) и Серхи Роберто. Плюс Кюрзава стал автором автогола. А за парижан в тот вечер забил Кавани.

Тот розыгрыш Лиги чемпионов выиграл «Реал». В финале мадридская команда обыграла «Ювентус», причём крупно – со счётом 4:1.

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