Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал главных конкурентов своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
«Наши конкуренты «Реал» и «Бавария». Пока неизвестно, с кем мы встретимся в четвертьфинале, это вопрос ожидания. Важно то, что «Сити» семь лет подряд находится здесь – в ¼ финала», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов английский топ-клуб уверенно разобрался с «Копенгагеном». «Манчестер Сити» одолел датский коллектив с общим счетом 6:2 и шагнул в четвертьфинальную стадию еврокубка.
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