Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«Наши конкуренты «Реал» и «Бавария». Пока неизвестно, с кем мы встретимся в четвертьфинале, это вопрос ожидания. Важно то, что «Сити» семь лет подряд находится здесь – в ¼ финала», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.