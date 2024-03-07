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Лига чемпионов

Раскрыта сумма, которую заработал «Манчестер Сити» после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

07 Марта 2024 • 18:56 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Копенгаген

«Манчестер Сити» заработал больше 10 миллионов евро после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф «горожане» по сумме двух встреч победили «Копенгаген» со счётом 6:2.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов команда под руководством Хосепа Гвардиолы по ходу текущей кампании в турнире Старого Света заработала около 50 миллионов евро. «Манчестер Сити» в 1/8 финала оказался сильнее «Копенгагена», обыграв датский клуб с общим счётом 6:2. Благодаря этому, команда вышла в седьмой раз в подряд в четвертьфинал Лиги чемпионов и заработала 10 миллионов евро в дополнение к ранее заработанным 40 миллионам после групповой стадии.

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». «Горожане» являются победителем турнира, в финале прошлого сезона команда обыграла «Интер» со счётом 1:0.


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