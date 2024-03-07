​Ровно 12 лет назад Месси вошёл в историю Лиги чемпионов

Ровно 12 лет назад, 7 марта 2012 года, «Барселона» принимала «Байер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Серьёзной интриги не было, ведь каталонцы победили на выезде в первой игре со счётом 3:1. Тем не менее, «сине-гранатовые» выступили мощно и выиграли со счётом 7:1.

Пять из семи голов «Барселоны» в тот вечер забил Лионель Месси. Он вошёл в историю как первый футболист, который забил пять голов в одном матче Лиги чемпионов. Позже это достижение повторяли Луис Адриано (в составе «Шахтёра») и Эрлинг Холанн (в составе «Манчестер Сити»).

В настоящий момент Лионель Месси выступает за «Интер Майами».

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