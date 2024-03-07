Рюдигер объяснил, почему «Реал» не празднует выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Нам не до празднования, потому что мы плохо сыграли. «Реал» играл небрежно, мало вступал в отборы. В Лиге чемпионов за такое могут наказать. Соперник хорошо играл, оказывал на нас давление. В этом турнире недопустимо так играть. Нужно быть собранными на протяжении всех 90 минут», - передает слова немецкого футболиста CBS Sports.

Ответный матч «Реала» против «РБ Лейпцига» завершился вничью со счетом 1:1. В первом поединке мадридцы одержали минимальную победу – 1:0. Соперник «сливочных» по ¼ финала определится 15 марта.