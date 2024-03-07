Беллингем высказал мнение о главном тренере «РБ Лейпцига»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере «РБ Лейпцига» Марко Розе после ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Невероятный человек и тренер», - оставил сообщение английский полузащитник в своих социальных сетях.

Напомним, что ответная встреча «Реала» и «РБ Лейпцига» прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 1:1. В первом матче «королевский» клуб выиграл 2:1. По сумме двух встреч мадридский гранд прошел дальше. Следующий соперник «Реала» станет известен на жеребьевке 15 марта.

Беллингем раскрыл разговор игроков «Реала» в перерыве матча с «РБ Лейпцигом»