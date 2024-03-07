Хабиб высказался о проходе «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший чемпион UFC в легком весовом дивизионе Хабиб Нурмагомедов высказался об ответном поединке между мадридским «Реалом» и немецким «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Люблю эту игру с 1998 года. Hala Madrid!» - оставил сообщение российский спортсмен в своих социальных сетях.

Ответная встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 1:1. В первом поединке «Реал» отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Подопечные Карло Анчелотти прошли в ¼ финала. Следующий соперник мадридцев определится 15 марта во время жеребьевки.