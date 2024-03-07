Холанн написал два слова после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал выход «горожан» в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Впереди четвертьфинал», - коротко написал норвежский бомбардир в своих социальных сетях.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» противостоял «Копенгаген». Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно прошли датский клуб, победив по сумме двух матчей со счетом 6:2. Следующий соперник англичан определится на жеребьевке 15 марта.

Напомним, что «горожане» являются действующими победителями Лиги чемпионов. В финале прошлого сезона «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0).