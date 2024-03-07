Игрок «РБ Лейпцига» Раум: «Судья относился к «Реалу» более уважительно, чем к нам»

Футболист «РБ Лейпцига» Давид Раум поделился мнением о судействе в ответном поединке с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Арбитр общался с нами с небольшой усмешкой. Это хороший рефери, однако можно было общаться нормально. Мне показалось, что к игрокам «Реала» он относился более уважительно. По ходу встречи было принято несколько плохих решений судьей. Мне непонятно, как он спустил с рук поступок Винисиуса», - передает слова Раума Trierischer Volksfreund.

Ответный поединок завершился вничью со счетом 1:1. По сумме двух матчей «Реал» оказался сильнее – 2:1.