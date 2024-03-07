Аканджи: «Манчестер Сити» - один из фаворитов Лиги чемпионов, мы уверены в себе»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи пообщался с журналистами после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы отлично себя чувствуем. Уверены в своих силах перед четвертьфиналом. «Манчестер Сити» - один из фаворитов Лиги чемпионов, но нам еще нужно многое доказывать», - передает слова футболиста Sky Sports.

В рамках 1/8 финала английский клуб уверенно разобрался с «Копенгагеном» (3:1, 3:1) и пробился в ¼ финала турнира. Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы являются действующими триумфаторами Лиги чемпионов.

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